СМИ: в Кабуле на церемонии с участием премьера Афганистана произошла стрельба

ТАСС, 6 марта. Неизвестные открыли стрельбу во время церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари в Кабуле, одним из гостей которой был премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла. Об этом в пятницу сообщил телеканал 1TV.

Отмечается, что афганский премьер не пострадал и незамедлительно покинул место происшествия. По данным телеканала, в настоящее время перестрелка между силами безопасности и нападавшими продолжается.

Причины и другие подробности стрельбы пока неизвестны. Данных о пострадавших пока не поступало.