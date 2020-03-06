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СМИ: в Кабуле на церемонии с участием премьера Афганистана произошла стрельба

По данным 1TV, Абдулла Абдулла не пострадал и незамедлительно покинул место происшествия

ТАСС, 6 марта. Неизвестные открыли стрельбу во время церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари в Кабуле, одним из гостей которой был премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла. Об этом в пятницу сообщил телеканал 1TV.

Отмечается, что афганский премьер не пострадал и незамедлительно покинул место происшествия. По данным телеканала, в настоящее время перестрелка между силами безопасности и нападавшими продолжается.

Причины и другие подробности стрельбы пока неизвестны. Данных о пострадавших пока не поступало.

Теги
АфганистанАбдулла, Абдулла
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