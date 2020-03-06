В Краснодарском крае по делу о поборах на трассе "Кавказ" задержаны девять полицейских

ТАСС, 6 марта. Четырнадцать человек задержаны по уголовному делу о поборах с водителей на трассе "Кавказ". В их числе девять действующих и двое бывших сотрудников полиции Краснодарского края. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Среди задержанных есть высокопоставленные сотрудники полиции, которые занимали должности начальников отделов МВД и ГИБДД по Успенскому району Краснодарского края.

Они подозреваются в участии в преступном сообществе и получении взяток в особо крупном размере.

Ранее были заключены под стражу шесть действующих и один бывший сотрудник полиции.