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В Краснодарском крае по делу о поборах на трассе "Кавказ" задержаны девять полицейских

Они подозреваются в участии в преступном сообществе и получении взяток

ТАСС, 6 марта. Четырнадцать человек задержаны по уголовному делу о поборах с водителей на трассе "Кавказ". В их числе девять действующих и двое бывших сотрудников полиции Краснодарского края. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Среди задержанных есть высокопоставленные сотрудники полиции, которые занимали должности начальников отделов МВД и ГИБДД по Успенскому району Краснодарского края. 

Они подозреваются в участии в преступном сообществе и получении взяток в особо крупном размере.

Ранее были заключены под стражу шесть действующих и один бывший сотрудник полиции.

Теги
РоссияКраснодарский край
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