Экс-главу Службы гражданской защиты Удмуртии перевели из СИЗО под домашний арест

ТАСС, 6 марта. Бывшему начальнику республиканского учреждения Служба гражданской защиты Удмуртии Андрею Левицкому, арестованному по делу о взятке, изменили меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в объединенной пресс-службе судейского сообщества республики.

"Левицкому изменили меру пресечения с заключения под стражей на домашний арест до 5 мая", - сказала собеседница агентства.

В декабре прошлого года начальника республиканского госучреждения Служба гражданской защиты арестовали по подозрению во взяточничестве. По данным следствия, Левицкий с 2017 года по декабрь 2019 года получил более 150 тыс. рублей от подчиненных за общее покровительство и попустительство по службе. Сотрудники ФСБ задержали чиновника 6 декабря при получении очередной взятки в размере 45 тыс. рублей, после чего его заключили под стражу.

Предметом деятельности госучреждения является обеспечение безопасности населения и территорий при возникновении чрезвычайной ситуации.