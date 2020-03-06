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В Свердловской области инспектора ГИБДД обвинили в педофилии

Полицейского уже уволили за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. В Свердловской области уволили ннспектора ГИБДД, обвиняемого в сексуальном насилии над несовершеннолетней. Об этом журналистам сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.

"Инспектор ГИБДД, 1985 года рождения, обвиняемый в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней, уволен по отрицательным мотивам, в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД", - сказал Горелых.

По его словам, изобличить предполагаемого педофила удалось сотрудникам полиции из подразделения собственной безопасности регионального управления МВД.

Сейчас в отношении непосредственных руководителей инспектора проводится служебная проверка. "По ее итогам будет дана принципиальная оценка их профилактической работе по воспитанию личного состава", - уточнил Горелых.

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РоссияСвердловская область
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