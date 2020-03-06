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В Ростове-на-Дону осудили мужчину за истязание падчерицы

Его приговорили к 12 с половиной годам колонии строгого режима

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 марта. /ТАСС/. Суд в Ростове-на-Дону приговорил 42-летнего жителя города к 12 с половиной годам колонии строгого режима за истязание и действия сексуального характера в отношении падчерицы, которая в период совершения преступления была несовершеннолетней. Об этом журналистам в пятницу сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ростовской области.

"Приговором Ворошиловского районного суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет и 6 месяцев, с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Житель Ростова-на-Дону обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание"), ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Иные действия сексуального характера"). Установлено, что с 2008 по 2011 год мужчина неоднократно избивал свою падчерицу 2000 года рождения, в период с 2009-го по 2014 год он неоднократно совершал в отношении девочки действия сексуального характера.

Приговор в законную силу не вступил, отметили в СК.

Теги
РоссияРостовская область
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