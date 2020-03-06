В Москве задержали участника массовой драки, сбившего на машине двух человек

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Один из участников произошедшей на прошлой неделе в Москве массовой драки сбил на автомобиле двух человек. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

"В Москве несколько дней назад произошла массовая драка. Один из ее участников врезался в толпу своих противников и сбил двух человек", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка полиции рассказали, что инцидент произошел 29 февраля, была госпитализирована одна девушка. Мужчина скрылся, но позже его задержали. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Сейчас подозреваемый находится под домашним арестом.