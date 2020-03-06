В отношении сотрудника нижегородского филиала "РЖД Логистика" возбудили дела о подкупе

ТАСС, 6 марта. Следователи возбудили уголовные дела о коммерческом подкупе в отношении начальника агентства филиала ОАО "РЖД Логистика" в Нижнем Новгороде. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте Приволжского следственного управления на транспорте СК России.

"Возбужден ряд уголовных дел в отношении начальника агентства по работе с мелкими партиями грузов филиала ОАО "РЖД Логистика" в Нижнем Новгороде. Руководитель транспортной организации подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 8 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере")", - указано в сообщении

По версии следствия, с 2015 по 2018 год подозреваемый получил в общей сложности более 10 млн рублей от руководителей коммерческих организаций за согласование договоров на оказание транспортно-экспедиционных услуг. "Систематически передавая денежные средства, руководители коммерческих фирм получали эксклюзивную возможность организовывать грузовые автоперевозки товаров, прибывающих железнодорожным транспортом", - отмечается в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.