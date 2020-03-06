Авиалайнер Azur Air совершил экстренную посадку в Ташкенте из-за инфаркта пассажирки

ТАШКЕНТ, 6 марта. /ТАСС/. Следовавший по маршруту Гоа - Самара авиалайнер Boeing-767 компании Azur Air экстренно сел в международном аэропорту имени Ислама Каримова в Ташкенте из-за инфаркта у пассажирки. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в администрации аэропорта.

"Рейс ZF-6328 Azur Air Гоа - Самара в пятницу в 11:55 по местному времени (9:55 мск) совершил вынужденную посадку в аэропорту Ташкента. Причина вынужденной посадки - проблемы с сердцем у одного из пассажиров", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что с борта самолета пассажирку - гражданку России - на машине скорой помощи доставили в одну из местных больниц. "Примерно в 13:40 (11:40) самолет вылетел к месту назначения", - отметил представитель администрации.

Как сообщили ТАСС в диппредставительстве РФ в Ташкенте, госпитализированной женщине будет оказана вся необходимая помощь.