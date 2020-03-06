В Подмосковье ликвидировали цех по пошиву контрафактной спортивной одежды

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Цех по пошиву спортивной одежды с использованием логотипов известных торговых марок ликвидирован в Подмосковье. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции при участии ФСБ России задержаны двое подозреваемых в организации незаконного швейного производства на территории Московской области. По имеющейся информации, в поселке Первомайский злоумышленники оборудовали частный дом под цех по пошиву спортивной одежды с использованием логотипов известных торговых марок", - рассказала Волк.

По ее словам, в ходе обысков найдено более 400 готовых к продаже товаров, 17 швейных машинок, прессы и клише. По предварительным данным, ущерб компаниям-правообладателям превысил 2 млн рублей.

В доме работали и жили в антисанитарных условиях 10 нелегальных мигрантов из Юго-Восточной Азии. В их отношении составили административные протоколы по статьям 18.8 и 18.10 КоАП РФ и выслали из России.

Полиция возбудила уголовные дела за незаконное использование средств индивидуализации товаров и организацию незаконной миграции. Организаторы швейного бизнеса задержаны и заключены под стражу.