Пожар на мебельном складе в Казани потушен

КАЗАНЬ, 6 марта. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание на мебельном складе в Казани, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.

"Пожар потушен. К месту прибыли специалисты испытательной пожарной лаборатории для уточнения площади и установления причин пожара", - сказал собеседник агентства.

По данным ведомства, сообщение о горении кровли мебельного склада на улице Хлебозаводской в Казани поступило в 10:32 мск, пожару был присвоен повышенный ранг сложности. В 11:34 мск была объявлена локализация пожара на площади 450 кв. метров, в 11:56 - ликвидация открытого горения. Из здания эвакуировали 15 человек, пострадавших нет.

В новость были внесены изменения (13:14 мск) - добавлена информация о полной ликвидации пожара.