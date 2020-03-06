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Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к экс-мэру Владивостока

Сумма иска составила 1,4 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 6 марта. /ТАСС/. Советский районный суд Владивостока в пятницу удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ к бывшему мэру Владивостока Игорю Пушкареву и его компаниям группы "Востокцемент" на 1,4 млрд рублей, сообщила ТАСС адвокат ответчика Татьяна Строганова.

"Суд удовлетворил иск", - сказала она.

В 2019 году Генпрокуратура подала иск о взыскании 3,2 млрд рублей с Пушкарева и его компаний в связи с признанием его виновным в коррупционных преступлениях. 3 марта суд по ходатайству Генеральной прокуратуры уменьшил сумму исковых требований, которые надзорный орган заявил к Пушкареву и его компаниям, с 3,2 млрд до 1,4 млрд рублей.

Тверской суд Москвы 9 апреля 2019 года признал Пушкарева виновным в коррупции и приговорил к 15 годам колонии строгого режима, а также штрафу в размере 500 млн рублей. Суд вынес приговор и двум другим фигурантам дела. Брат экс-мэра Андрей Пушкарев осужден условно на восемь лет с выплатой штрафа в размере 500 млн рублей, предприниматель Андрей Лушников получил 10 лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 млн рублей.

Судом установлено, что в 2009-2015 годах мэр Владивостока за взятки на общую сумму 75 млн рублей препятствовал участию коммерческих организаций в муниципальных конкурсах в сфере строительства дорог. Затем он обеспечил победу в конкурсе муниципального унитарного предприятия Владивостока "Дороги Владивостока" и заключил с ним контракты на 1,2 млрд рублей для поставки материалов, производимых подконтрольными группе "Востокцемент" компаниями. В результате близкие родственники мэра получили от компаний группы "Востокцемент" дивиденды в размере 471,7 млн рублей.

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РоссияПриморский край
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