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Жертвами столкновения свадебного кортежа с микроавтобусом в Египте стали 12 человек

Еще девять получили травмы

КАИР, 6 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 12 человек погибли, еще девять получили травмы различной степени тяжести в пятницу утром в результате крупного ДТП в провинции Исмаилия на северо-востоке Египта. Об этом сообщил информационный портал Al Youm As Sabi.

По данным портала, на междугородной трассе произошло столкновение двух легковых автомобилей из свадебного кортежа с микроавтобусом. В числе жертв трое маленьких детей. Еще девять человек были доставлены в больницы с переломами и ранениями. Как сообщается, все погибшие и пострадавшие - жители городка Талль-эль-Кабир.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Египте в автоавариях ежегодно гибнут 12 тысяч человек. Согласно Центральному агентству по общественной мобилизации и статистике АРЕ (CAPMAS) Египта, количество ДТП в стране за последнее время снизилось на четверть. В подавляющем большинстве случаев причиной становится человеческий фактор, когда водители грубо нарушают правила дорожного движения, не соблюдают скоростной режим и совершают опасные маневры при обгоне.

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Египет
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