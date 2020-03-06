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Дело Ивана Голунова
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Адвокат сообщил об обысках в УВД по ЗАО Москвы по делу Голунова

Алексей Коврижкин не привел подробности следственных действий

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Сотрудники СК и УСБ столичного ГУ МВД ведут обыски в УВД по ЗАО Москвы в связи с делом о незаконном задержании журналиста Ивана Голунова. Об этом ТАСС сообщил Алексей Коврижкин - адвокат главного фигуранта дела, экс-полицейского Игоря Ляховца.

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"В УВД по ЗАО Москвы проводятся обыски по делу моего подзащитного", - сказал он, не уточнив подробностей.

В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что обыски прошли в кабинетах сотрудников отдела наркоконтроля, в том числе и бывших полицейских, которые были арестованы по делу Голунова, - Дениса Коновалова, Акбара Сергалиева, Романа Феофанова, Максима Уметбаева и Игоря Ляховца.

Дело Голунова

Голунов был задержан в Москве по подозрению в сбыте наркотиков 6 июня 2019 года, 8 июня суд поместил его под домашний арест. После начавшейся общественной кампании в поддержку журналиста он был освобожден через три дня, все обвинения с него были сняты. В то же время из МВД были уволены пятеро полицейских, принимавших участие в его задержании, а также начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков. 19 декабря 2019 года стало известно, что по факту задержания журналиста возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции, а сам Голунов признан потерпевшим по этому делу.

Басманный суд 30 января арестовал бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца, бывших сотрудников отделения Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева, принимавших участие в задержании Голунова. Они обвиняются в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.

В феврале журналист сообщил, что получил извинения от прокуратуры Западного административного округа Москвы за необоснованное уголовное преследование.

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