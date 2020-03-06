Семьи жертв катастрофы А321 над Синаем смогут подать иски на компенсацию

КАИР, 6 марта. Семьи жертв авиакатастрофы А321 на Синае в октябре 2015 году смогут подать иски в суды Египта на получение компенсаций после завершения официального расследования следственными органами госбезопасности страны дела о крушении лайнера. Об этом рассказал в пятницу ТАСС судебный источник, комментируя ситуацию с отклонением исковых заявлений от родственников погибших в египетских судебных инстанциях.

"Расследование еще продолжается, - отметил он. - По его завершении будут будут объявлены официальные итоги, поэтому Египет не хочет предвосхищать их". По словам собеседника агентства, "следствие ведется в соответствии с международными стандартами и правилами, установленными для авиационных происшествий". "Мы принимаем во внимание результаты расследования, проведенного российскими властями, - подчеркнул источник. - Когда следствие завершится, будут официально обнародованы как его результаты, так и последующие юридические процедуры".

Как пояснила сложившуюся ситуацию бывший член Верховного Конституционного суда Египта Тахани аль-Габали, семьи жертв имеют право обратиться в суд для получения компенсации, и именно суд, в конце концов, будет выносить окончательный вердикт. "По завершению расследования должны быть установлены лица, ответственные за катастрофу, - рассказала она ТАСС. - Поэтому, я полагаю, обращаться в судебные органы до окончания расследования - это все равно, что бежать впереди паровоза".

Она напомнила, что расследование авиационных происшествий проводится с участием международных структур в соответствии с правилами Международной организации гражданской авиации (ИКАО). "Однозначно можно сказать, что все стороны, участвующие в следствии, работают ради истины, - заметила она. - Сначала нужно установить так или иначе причастных к крушению, а потом можно будет подавать уголовный и гражданский иск в рамках международных норм. И здесь никто не сможет скрыть фактов".

Почему суд Египта отклоняет иски

Ранее на этой неделе Апелляционный суд столицы оставил в силе решение суда первой инстанции Северного Каира об отказе в возбуждении дел по заявлениям 30 семей жертв катастрофы, в которой погибли 224 человека, с требованием компенсации. Были отклонены очередные иски, поданные адвокатами от имени родственников жертв трагедии. На этот раз их попытка добиться компенсаций наткнулась на то, что судебная коллегия отказалась принимать его, объяснив это тем, что истцы не смогли предоставить документы, подтверждающие их статус наследников, а, соответственно, они не могут выступать в качестве заинтересованных лиц, не обладая достаточной для этого правоспособностью.

"Решение апелляционного суда указывает на то, что он нашел недостаточными представленные защитой документы для подтверждения факта родственной связи подавших иски с теми, кто был на борту разбившегося самолета, - пояснил в беседе с ТАСС юрист-правовед Тарик аль-Авади. - В египетском законодательстве есть принцип - не каждый родственник он же и наследник".

"Решение суда - это формальный, а не объективный отказ, а, следовательно, оно может быть отменено в кассационном суде, или иск можно повторно подать, но только после подготовки документов, подтверждающих право близких на компенсацию", - отметил он. В частности, по словам юриста, в данном случае, в первую очередь, необходимо собрать следующий пакет бумаг: список имен погибших, который имеется в распоряжении авиакомпании и зарегистрирован службами аэропорта, из которого вылетел самолет; извещение о праве наследования, подкрепленное документами, утвержденными российскими властями и подтверждающими, что заявители являются наследниками жертв в соответствии с российским законодательством.

Как информировал ряд близких к этим делам источников, путаницу в делопроизводство внесли и фамилии подававших иски родственников, которые не совпадают с фамилиями их погибших близких. "Такое происходит в некоторых случаях в европейских странах, поэтому официально утвержденные сертификаты определяют имена наследников, т.е в данном случае так определяется тот, кто имеет право на компенсацию", - сказал аль-Авади.

Катастрофа на Синае

Самолет A321 российской компании "Когалымавиа", летевший из египетского курорта Шарм-эш-Шейх в Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировало случившееся как теракт. После этого было прекращено авиасообщение между Россией и Египтом. Полеты между Каиром и Москвой были восстановлены в апреле 2018 года. Чартерное сообщение с египетскими курортами до сих пор отсутствует.

Египет все это время официально не признавал случившееся терактом, но и не отрицал этого, ссылаясь на необходимость дождаться результатов расследования.