В Махачкале ветер снес часть крыши здания

МАХАЧКАЛА, 6 марта. /ТАСС/. Ураганный ветер в Махачкале сорвал часть крыши со здания, по предварительным данным, пострадали два человека, сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по Дагестану.

"От очевидца поступила информация о том, что в Махачкале на углу проспекта Акушинского и улицы Хуршилова частично сорвало крышу здания фирмы "АС". По предварительной информации, в результате происшествия пострадали две женщины. На место направлена бригада скорой помощи", - сообщил представитель ведомства.

В пятницу МЧС объявило штормовое предупреждение в Дагестане из-за усиливающегося юго-восточного ветра. Его порывы достигают 25 м/с.