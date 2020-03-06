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В Махачкале ветер снес часть крыши здания

Два человека пострадали

МАХАЧКАЛА, 6 марта. /ТАСС/. Ураганный ветер в Махачкале сорвал часть крыши со здания, по предварительным данным, пострадали два человека, сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по Дагестану.

"От очевидца поступила информация о том, что в Махачкале на углу проспекта Акушинского и улицы Хуршилова частично сорвало крышу здания фирмы "АС". По предварительной информации, в результате происшествия пострадали две женщины. На место направлена бригада скорой помощи", - сообщил представитель ведомства.

В пятницу МЧС объявило штормовое предупреждение в Дагестане из-за усиливающегося юго-восточного ветра. Его порывы достигают 25 м/с.

Теги
РоссияДагестан
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