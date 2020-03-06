Около 38 тыс. человек остались без электроэнергии из-за штормового ветра в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 6 марта. /ТАСС/. Сильный ветер с порывами до 27 м/с вызвал массовые отключения электроэнергии в Дагестане: без света остаются около 38 тыс. человек в 20 населенных пунктах, сообщает Ситуационно-аналитический центр (САЦ) Минэнерго России.

"С 15:00 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (ветер с порывами до 27 м/с) происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 КВ. Без электроснабжения остались бытовые потребители 20 населенных пунктов (около 38,5 тыс. человек)", - говорится в сообщении САЦ.

Температура воздуха в зоне отключения электроэнергии - 11 градусов тепла.

По информации Главного управления МЧС России по Дагестану, в Махачкале сильными порывами частично сорвало крышу здания, расположенного на перекрестке проспекта Акушинского и улицы Хуршилова.