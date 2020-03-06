{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полиция возбудила дело в отношении водителя, который обстрелял пешехода в Майкопе

В результате инцидента пешеход получил телесные повреждения

МАЙКОП, 6 марта. /ТАСС/. Полиция Майкопа возбудила в пятницу уголовное дело по факту применения травматического пистолета водителем Mercedes, который несколько раз выстрелил в сторону пешехода, не уступившего дорогу на переходе. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.

Конфликт произошел 5 марта на нерегулируемом пешеходном переходе в центре Майкопа. 69-летний водитель Mercedes при проезде перекрестка не предоставил преимущества в движении 21-летнему пешеходу, однако молодой человек продолжил движение. Выйдя из иномарки, пенсионер пять раз выстрелил в сторону пешехода и скрылся. Полиция оперативно задержала стрелявшего.

Дело возбуждено по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенного с применением оружия". Пенсионеру грозит до двух лет лишения свободы. 

В результате стрельбы пострадавшему причинены телесные повреждения в виде непроникающих ранений частей тела. На месте происшествия экспертами обнаружены гильзы от выстрелов, у подозреваемого изъят травматический пистолет и необходимые документы, добавили в пресс-службе МВД по республике.

Теги
РоссияАдыгея
Реклама на ТАСС
В администрации Ахтынского района Дагестана проходят обыски
По данным источника в правоохранительных органах республики, обыски связаны с уголовным делом о злоупотреблении должностными полномочиями при выделении земельных участков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС