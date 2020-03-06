Полиция возбудила дело в отношении водителя, который обстрелял пешехода в Майкопе

МАЙКОП, 6 марта. /ТАСС/. Полиция Майкопа возбудила в пятницу уголовное дело по факту применения травматического пистолета водителем Mercedes, который несколько раз выстрелил в сторону пешехода, не уступившего дорогу на переходе. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.

Конфликт произошел 5 марта на нерегулируемом пешеходном переходе в центре Майкопа. 69-летний водитель Mercedes при проезде перекрестка не предоставил преимущества в движении 21-летнему пешеходу, однако молодой человек продолжил движение. Выйдя из иномарки, пенсионер пять раз выстрелил в сторону пешехода и скрылся. Полиция оперативно задержала стрелявшего.

Дело возбуждено по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенного с применением оружия". Пенсионеру грозит до двух лет лишения свободы.

В результате стрельбы пострадавшему причинены телесные повреждения в виде непроникающих ранений частей тела. На месте происшествия экспертами обнаружены гильзы от выстрелов, у подозреваемого изъят травматический пистолет и необходимые документы, добавили в пресс-службе МВД по республике.