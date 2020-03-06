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В Замбии 12 человек погибли в лобовом столкновении автобуса и грузовика

Авария произошла в городе Ндола

ПРЕТОРИЯ, 6 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 12 человек погибли в Замбии в результате лобового столкновения автобуса и грузовика на городской дороге в пятницу. Об этом сообщил новостной портал Zambia 24.

"Авария произошла во втором по размерам городе Замбии Ндола, - заявил директор национального Агентства дорог и дорожной безопасности Гладуэлл Банда. - Водитель грузовика попытался объехать помеху, выскочил на встречную полосу и врезался в автобус". По его словам, 11 человек погибли на месте, еще один позднее умер в больнице.

Водитель грузовика, который имеет номера ЮАР, задержан. Полиция проводит его допрос.

Теги
ЮАРЗамбия
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