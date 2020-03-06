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Неизвестный сообщил об угрозе взрыва на борту следовавшего в Уфу самолета

Самолет обследовали оперативные службы, взрывных устройств не обнаружили

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов ведут поиск отправителя ложного анонимного сообщения об угрозе взрыва на борту самолета, следовавшего из Шереметьево в Уфу. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"После вылета самолета в Уфу на электронный адрес представительства авиакомпании "Аэрофлот" поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва. Экипаж не стал менять маршрут, самолет благополучно приземлился в Уфе, где был обследован оперативными службами. Никаких взрывных устройств не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

На борту находились 83 пассажира и экипаж из пяти человек. "Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность отправителя данного сообщения", - добавил источник.

В четверг неизвестные "заминировали" четыре пассажирских самолета, во вторник - два. Все сообщения об угрозе взрыва также оказались ложными. Источник в силовых структурах отметил, что неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирования" зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний, а также самолетов.

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