Пожар произошел в спортшколе в Химках

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Пожар начался в школе бокса на улице Репина в подмосковных Химках. Как сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области, площадь возгорания составляет 1,5 тыс. кв. м.

"На улице Репина, дом 6 возник пожар в кирпичном здании на втором этаже. Площадь - 1,5 тыс. кв. м", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время, отметили в пресс-службе, на месте работают пожарные. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

В свою очередь в пресс-службе МЧС России добавили, что пожару присвоен второй повышенный ранг сложности. На момент возгорания люди в здании отсутствовали. К тушению пожара привлекли 38 человек и 11 единиц техники.