Один человек погиб в ДТП в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 6 марта. /ТАСС/. Жительница Череповца погибла, еще четыре человека пострадали в ДТП на улице Ленина в Архангельске. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС, трое пострадавших находятся в реанимации.

"В ДТП попало три автомобиля: Renault Logan, в котором ехала семья из Череповца, Nissan Juke и Volkswagen Transporter. В результате погибла женщина - жительница Череповца, ее муж в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию, два пассажира Nissan также доставлены в реанимацию первой городской больницы. Госпитализирована с тупой травмой живота девушка из Logan. Ребенок не пострадал, но доставлен в областную детскую больницу под наблюдение, так как пострадали все родственники", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что ребенок останется в больнице до приезда родственников из Череповца, его старшая сестра учится в Северном государственном медицинском университете в Архангельске, семья ехала навестить девушку.