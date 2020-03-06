Источник: часть здания загоревшейся спортшколы в Химках обрушилась

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Произошло обрушение части здания школы бокса в Химках, где ранее начался пожар. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"В горящем кирпичном здании на улице Репина произошло обрушение конструкций", - сказал собеседник агентства.

Пожар в трехэтажном здании в Химках, где находится школа бокса, начался вечером в пятницу. Возгорание площадью 1,5 тыс. кв. м произошло на втором этаже, пожару присвоен второй (повышенный) ранг сложности. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

На месте происшествия работают 38 человек и 11 единиц техники.