В Химках локализовали пожар в здании спортшколы

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Специалисты локализовали возгорание в здании школы бокса в Химках. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 22:05 объявлена локализация на площади 1500 кв. м", - сказал собеседник агентства.

Пожар в трехэтажном здании в Химках, где находится школа бокса, начался вечером в пятницу. Возгорание площадью 1,5 тыс. кв. м произошло на втором этаже, пожару присвоен второй (повышенный) ранг сложности. Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, часть здания обрушилась.

Информация о жертвах и пострадавших не поступала.