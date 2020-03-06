{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Химках локализовали пожар в здании спортшколы

Ранее источник в экстренных службах сообщил об обрушении части здания

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Специалисты локализовали возгорание в здании школы бокса в Химках. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 22:05 объявлена локализация на площади 1500 кв. м", - сказал собеседник агентства.

Пожар в трехэтажном здании в Химках, где находится школа бокса, начался вечером в пятницу. Возгорание площадью 1,5 тыс. кв. м произошло на втором этаже, пожару присвоен второй (повышенный) ранг сложности. Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, часть здания обрушилась.

Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Канаде произошло землетрясение
Эпицентр находился примерно в 9 км к востоку от Монреаля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС