СМИ: в Мексике неизвестные открыли огонь по сотрудникам прокуратуры

МЕХИКО, 6 марта. /ТАСС/. Неизвестные преступники в пятницу открыли огонь по сотрудникам региональной прокуратуры в районе Лас-Уэртас в городе Тлакепаке (штате Халиско) на западе Мексики. В ходе перестрелки погибли по меньшей мере два человека, сообщил телеканал Televisa.

Сведений о личностях убитых обнародовано не было. К месту столкновения были направлены сотрудники муниципальных и федеральных силовых структур, а также один вертолет. Руководство прокуратуры призвало население не появляться в районе, где произошло нападение.