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СМИ: в Мексике неизвестные открыли огонь по сотрудникам прокуратуры

В ходе перестрелки погибли по меньшей мере два человека, передает телеканал Televisa

МЕХИКО, 6 марта. /ТАСС/. Неизвестные преступники в пятницу открыли огонь по сотрудникам региональной прокуратуры в районе Лас-Уэртас в городе Тлакепаке (штате Халиско) на западе Мексики. В ходе перестрелки погибли по меньшей мере два человека, сообщил телеканал Televisa.

Сведений о личностях убитых обнародовано не было. К месту столкновения были направлены сотрудники муниципальных и федеральных силовых структур, а также один вертолет. Руководство прокуратуры призвало население не появляться в районе, где произошло нападение.

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Мексика
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