Три человека погибли в результате столкновения "КамАЗа" и легковушки в Иркутской области

ТАСС, 7 марта. Грузовик "КамАЗ" и легковой автомобиль Lada Granta столкнулись в Куйтунском районе Иркутской области, в ДТП погибли три человека. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

"В ДТП трое погибших. "КамАЗ" шел пустым", - сказали в МВД, уточнив, что в аварии погибли водитель и две пассажирки легкового автомобиля.

ДТП произошло трассе Р-255 "Сибирь" в нескольких километрах от поселка Куйтун. В салоне Lada находились 56-летний владелец автомобиля и женщины в возрасте 26 и 27 лет.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, в момент столкновения грузовой автомобиль совершал разворот.