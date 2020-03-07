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Крушение Boeing 737 в Эфиопии

Bloomberg: в Эфиопии сочли причиной крушения Boeing 737 MAX конструкцию самолета

Власти Эфиопии планируют опубликовать окончательный вариант отчета о расследовании катастрофы до 10 марта

НЬЮ-ЙОРК, 7 марта. /ТАСС/. Катастрофа самолета Boeing 737 MAX в Эфиопии год назад произошла из-за особенностей конструкции воздушного судна. К такому предварительному заключению пришли эфиопские специалисты, расследовавшие причины и обстоятельства крушения, передает в пятницу агентство Bloomberg.

Источники агентства изложили содержание проекта отчета о расследовании. По их оценке, документ носит несколько однобокий характер и содержит ряд рекомендаций. Власти Эфиопии планируют опубликовать окончательный вариант отчета о расследовании авиакатастрофы до ее первой годовщины 10 марта. В итоговую версию могут еще быть внесены изменения.

В 2019 году была приостановлена эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX после двух катастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 MAX 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы (в районе города Бишофту). 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.

Теги
ЭфиопияКрушение Boeing 737 в Эфиопии
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