Мужчина получил ножевое ранение в результате дорожного конфликта в Зеленограде

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Дорожный конфликт закончился поножовщиной в Зеленограде, в результате пострадал один человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка московской полиции.

"Инцидент произошел накануне вечером на проезжей части под пешеходным мостом через Московский проспект (6 мкр. Зеленограда). В ссоре один из водителей ударил другого ножом в область живота. Прибывшими на место сотрудниками полиции обнаружен мужчина 1990 года рождения, с диагнозом - проникающая колото-резаная рана брюшной полости, он был госпитализирован. Нападавший скрылся", - сказали в пресс-службе.

Начата доследственная проверка.