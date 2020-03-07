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Источник: глава Ахтынского района Дагестана задержан за злоупотребление полномочиями

Ранее в администрации района прошли обыски

МАХАЧКАЛА, 7 марта. /ТАСС/. Сотрудники силовых структур задержали главу Ахтынского района Дагестана Османа Абдулкеримова в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом ТАСС сообщил в субботу источник в правоохранительных органах республики.

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"В пятницу вечером после завершения обысков в администрации района Абдулкеримов был доставлен на допрос в Махачкалу, где к полуночи было официально оформлено его задержание", - сказал собеседник.

По его словам, в ближайшие два дня чиновнику будет избрана мера пресечения.

Официальным подтверждением этой информации от правоохранительных органов Дагестана и администрации Ахтынского района республики ТАСС пока не располагает.

В пятницу в администрации Ахтынского района прошли обыски, они были связаны с уголовным делом о злоупотреблении должностными полномочиями при выделении земельных участков.

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