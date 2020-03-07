Во Владимирской области произошла массовая авария с участием школьного автобуса

ТАСС, 7 марта. Шесть машин, в том числе школьный автобус, столкнулись в Судогодском районе Владимирской области, в результате два человека получили травмы. Об этом сообщили ТАСС в управлении МВД по региону.

"ДТП произошло в 07:40 мск в Судогодском районе с участием шести транспортных средств. [Среди участников аварии] школьный автобус, в котором находился преподавательский состав. Двое пострадавших: один госпитализирован, один амбулаторно", - сказал собеседник агентства.

В школьном автобусе в момент аварии находились три учителя, один из которых получил легкие травмы и был отправлен на лечение домой.

Движение в районе аварии было затруднено, сейчас последствия ДТП устранены.