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Во Владимирской области произошла массовая авария с участием школьного автобуса

Два человека пострадали, один из них госпитализирован

ТАСС, 7 марта. Шесть машин, в том числе школьный автобус, столкнулись в Судогодском районе Владимирской области, в результате два человека получили травмы. Об этом сообщили ТАСС в управлении МВД по региону.

"ДТП произошло в 07:40 мск в Судогодском районе с участием шести транспортных средств. [Среди участников аварии] школьный автобус, в котором находился преподавательский состав. Двое пострадавших: один госпитализирован, один амбулаторно", - сказал собеседник агентства.

В школьном автобусе в момент аварии находились три учителя, один из которых получил легкие травмы и был отправлен на лечение домой.

Движение в районе аварии было затруднено, сейчас последствия ДТП устранены.

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