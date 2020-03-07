Полиция в Астрахани ищет 12-летнего мальчика, который пропал два дня назад

АСТРАХАНЬ, 7 марта. /ТАСС/. Несколько поисковых групп ищут пропавшего 12-летнего мальчика в Астрахани. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе УМВД по Астраханской области.

"Мальчику 12 лет, его папа обратился в полицию только вчера вечером, спустя двое суток. По тревоге был поднят отдел полиции №1 УМВД России по Астрахани. Создано пять поисковых групп из числа сотрудников уголовного розыска, участковых и инспекторов ПДН. Также ориентировка передана всем пешим сотрудникам и автопатрулям", - сказали в пресс-службе.

Источник в социальных службах сообщил ТАСС, что ребенок не вернулся домой после прогулки. Семья на учете не состоит, однако мальчик ранее уже уходил из дома.