В Ростовской области за получение взятки задержали сотрудника транспортной полиции

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 марта. /ТАСС/. Оперативники ФСБ России задержали временно исполняющего обязанности заместителя начальника полиции Таганрогского линейного отдела МВД России на транспорте, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК России.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Врио заместителя начальника полиции (по оперативной работе) Таганрогского ЛО МВД России на транспорте задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что 5 марта по предварительной договоренности подозреваемый получил через двух посредников, являющихся сотрудниками полиции, взятку в размере 2,5 млн рублей от сотрудника АО "Таганрогский морской торговый порт", который таким образом рассчитывал избежать уголовной ответственности для себя и своего брата. В момент передачи денег подозреваемый был задержан. Ростовский следственный отдел на транспорте Южного следственного управления СК России на основании этих фактов возбудил уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом через посредника взятки, совершенное в особо крупном размере").

В отношении двух посредников также возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве), отметили в пресс-службе.