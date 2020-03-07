В Новой Москве произошел пожар в ангаре

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Ангар горит в поселке Мосрентген в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

"В ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре в ангаре по адресу: Москва, поселок Мосрентген. По данному адресу незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. По прибытии установлено, что происходит загорание металлического ангара. Пожарные приступили к ликвидации возгорания", - сказали в МЧС.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РФ, площадь возгорания составила 3 тыс. кв. м. "По предварительной информации, пожар происходит по всей площади - 100 на 30 м, всего 3 тыс. кв. м. Информация о пострадавших к данному моменту не поступала", - сказали в ведомстве. В МЧС также отметили, что в ликвидации пожара задействованы 96 человек и 27 единиц техники.

По информации источника ТАСС в экстренных службах, ангар полностью разрушился в результате возгорания. Он добавил, что в ангаре расположен склад радиоэлектронного оборудования.

По данным источника, подразделения МЧС, задействованные в тушении пожара, попросили прислать авиацию на помощь.

Как сообщили ранее в ГУ МЧС по Москве, объявлен второй по пятибалльной шкале ранг сложности. К месту ЧП направлены дополнительные пожарные подразделения.