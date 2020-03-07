Два человека погибли и три пострадали в ДТП на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 7 марта. /ТАСС/. Два человека погибли при столкновении легковых автомобилей в субботу вечером на Ставрополье, еще трое - ранены. Об этом ТАСС сообщили в отделе пропаганды краевого управления ГИБДД.

"Произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. По предварительной информации, два человека в результате ДТП погибли, еще три человека получили ранения", - сказал собеседник.

Авария произошла в Петровском городском округе на 20 км дороги Светлоград - Благодарный. На месте работают инспекторы ГИБДД, информация о происшествии уточняется.