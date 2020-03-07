На авиазаводе "Мотор Сич" в Запорожье обрушилась часть кирпичной конструкции

КИЕВ, 7 марта. /ТАСС/. Часть кирпичной конструкции украинского предприятия по производству авиационных двигателей "Мотор Cич", расположенного в Запорожье, обрушилась на территорию прилегающего домохозяйства. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Запорожской области.

"В 19:40 (20:40 мск - прим. ТАСС) <...> поступило сообщение о том, что на улице Деповская в Шевченковском районе Запорожья необходима помощь спасателей. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что из-за естественных процессов произошло разрушение кирпичной конструкции АО "Мотор Сич" на территорию частного домовладения, расположенного поблизости", - сказано в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что в результате происшествия никто не пострадал. Спасатели "провели оперативные действия по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия" для предотвращения возможного травмирования людей, заверили в ГСЧС. "О происшествии сообщили администрации АО "Мотор Сич", представители которой утром будут решать вопрос дальнейших работ по уборке конструкции", - добавили в пресс-службе.

В субботу вечером ряд украинских СМИ, а также пользователи социальных сетей сообщили, что на территории завода "Мотор Сич" в Запорожье произошел взрыв.

"Мотор Сич" производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8, Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130, агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование. После распада СССР компания продолжала активно сотрудничать с Россией. После госпереворота на Украине в 2014 году Киев запретил военно-техническое сотрудничество с Москвой.

В августе прошлого года было объявлено, что китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сделку по покупке более 50% акций "Мотор Сич". В том же месяце газета The Wall Street Journal сообщила о стремлении администрации США не допустить перехода завода под контроль китайского капитала, а уже в ноябре информировала, что входящий в окружение президента США Дональда Трампа миллиардер Эрик Принс, основатель частной военной компании Blackwater рассматривает возможность приобретения "Мотор Сич". 20 февраля издание BuzzFeed со ссылкой на украинские источники сообщило, что АМКУ может в марте объявить о расторжении сделки по продаже китайским инвесторам "Мотор Cич". BuzzFeed одновременно полагает, что возможное решение АМКУ откроет путь к продаже "Мотор Cич" американскому инвестору, которого, по информации издания, администрация президента США уже нашла.