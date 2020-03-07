Ребенок погиб и женщина пострадала в результате ДТП на дороге "Нарва" в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 марта. /ТАСС/. Мальчик 2006 года рождения погиб и женщина госпитализирована в состоянии средней степени тяжести в результате ДТП на 77-м километре автодороги "Нарва" в Волосовском районе Ленинградской области. Об этом сообщили журналистам в субботу в УГИБДД по Санкт-Петербургу и области.

"По предварительной информации, 7 марта 2020 года в 20:05 мск в Волосовском районе Ленинградской области на 77 км автодороги "Нарва", деревня Бегуницы, мальчик 2006 года рождения выбежал на дорогу вне зоны пешеходного перехода и был сбит Lada Largus под управлением мужчины 1973 года рождения, на дорогу выбежала женщина 1995 года рождения для оказания помощи ребенку, на них обоих совершил наезд мужчина 1967 года рождения, двигавшийся во встречном направлении на "Audi Q7. В результате ДТП ребенок погиб на месте, девушка госпитализирована в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сказали в управлении.