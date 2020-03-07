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В Петербурге готовят штурм квартиры с вооруженным мужчиной

На лестничной клетке в доме, в котором находится вооруженный, обнаружили тело подростка, сообщил источник в правоохранительных органах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 марта. /ТАСС/. Силовики готовятся к штурму квартиры в Колпинском районе Петербурга, где, предварительно, находится вооруженный мужчина. Как сообщил в субботу ТАСС источник в правоохранительных органах, на лестничной клетке обнаружено тело подростка.

"Поступило сообщение об обнаружении трупа подростка на лестнице в жилом доме на улице Ижорского Батальона. В квартире, где проживал погибший, по предварительным данным, находится вооруженный неизвестный. Готовится штурм", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что дверь в квартиру никто не открыл. Подросток получил огнестрельное ранение в голову. Предположительно, из охотничьего ружья.

 

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