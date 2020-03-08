Шесть человек погибли в ДТП в Коми

СЫКТЫВКАР, 8 марта. /ТАСС/. Шесть человек погибли на месте, двое детей пострадали в результате ДТП, которое произошло в 21:54 мск на трассе Сыктывкар - Нарьян-Мар в Сосногорском районе Республики Коми. Столкнулись Renault Duster и Renault Megane, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД МВД по региону.

"В 21:54 мск на 36 км трассы Сыктывкар - Нарьян-Мар в Сосногорском районе недалеко от села Дутово столкнулись Renault Duster и Renault Megane. В результате шесть человек погибли на месте: четверо из Megane и двое из Duster. Еще двое несовершеннолетних детей, которые находились в Duster, травмированы", - сообщили ТАСС в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

В ведомстве добавили, что пострадавших детей в тяжелом состоянии доставили в Нижнеодесскую больницу №1, рассматривается вопрос об их транспортировке в Республиканскую детскую клиническую больницу в Сыктывкаре.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России, всего к ликвидации последствий аварии привлекли силы и средства РСЧС - 17 человек и семь единиц техники. Сотрудники МЧС России проводили деблокирование пострадавших. На месте работают оперативные службы, выясняются подробности аварии.