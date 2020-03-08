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В квартире судьи в Петербурге после штурма силовиков никого не обнаружили

Рядом с квартирой ранее нашли труп подростка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 марта. /ТАСС/. Спецназ взломал двери квартиры судьи в Колпинском районе Петербурга, рядом с которой ранее был найден труп подростка. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в квартире никого не обнаружено.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, в квартире находится вооруженный мужчина, в связи с чем был подготовлен штурм.

"В квартире никого нет. <...> Владелец квартиры уже едет на место", - сказал собеседник агентства.

Источник в следственных органах ранее рассказал ТАСС, что владельцем квартиры является судья Третьего кассационного суда. Этот суд начал работу в Петербурге осенью пошлого года.

По данным источника, ранее в полицию поступило сообщение об обнаружении тела подростка на лестнице в жилом доме на улице Ижорского Батальона. По предварительным данным, подросток получил огнестрельное ранение в голову из охотничьего ружья.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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По данным источника в правоохранительных органах, он находился в квартире, рядом с которой было обнаружено тело подростка, но скрылся с места происшествия
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