В квартире судьи в Петербурге после штурма силовиков никого не обнаружили

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 марта. /ТАСС/. Спецназ взломал двери квартиры судьи в Колпинском районе Петербурга, рядом с которой ранее был найден труп подростка. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в квартире никого не обнаружено.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, в квартире находится вооруженный мужчина, в связи с чем был подготовлен штурм.

"В квартире никого нет. <...> Владелец квартиры уже едет на место", - сказал собеседник агентства.

Источник в следственных органах ранее рассказал ТАСС, что владельцем квартиры является судья Третьего кассационного суда. Этот суд начал работу в Петербурге осенью пошлого года.

По данным источника, ранее в полицию поступило сообщение об обнаружении тела подростка на лестнице в жилом доме на улице Ижорского Батальона. По предварительным данным, подросток получил огнестрельное ранение в голову из охотничьего ружья.