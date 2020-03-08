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Источник: к убийству подростка в Санкт-Петербурге может быть причастен сын судьи

По данным источника в правоохранительных органах, он находился в квартире, рядом с которой было обнаружено тело подростка, но скрылся с места происшествия

ТАСС, 8 марта. Сын судьи может быть причастен к убийству подростка, тело которого найдено около квартиры судьи в жилом доме в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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"Сын судьи, который находился в квартире, рядом с которой было обнаружено тело подростка, может быть причастен к убийству. Он скрылся с места происшествия", - сказал собеседник агентства.

Также он отметил, что с сыном судьи были и другие подростки, но скрылся только он. Сейчас подростки находятся рядом с домом, их опрашивают.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета сообщили ТАСС, что следователи возбудили уголовное дело по факту убийства подростка в жилом доме в Санкт-Петербурге.

7 марта в подъезде одного из домов по улице Ижорского батальона в Колпинском районе Санкт-Петербурга было обнаружено тело 14-летнего школьника с огнестрельным ранением головы. Сейчас ведется розыск подозреваемого в этом преступлении.

Теги
Россия
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В Петербурге возбудили дело из-за убийства подростка в подъезде дома
Тело с огнестрельным ранением головы нашли в одном из домов по улице Ижорского батальона
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