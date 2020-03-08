Источник: к убийству подростка в Санкт-Петербурге может быть причастен сын судьи

ТАСС, 8 марта. Сын судьи может быть причастен к убийству подростка, тело которого найдено около квартиры судьи в жилом доме в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сын судьи, который находился в квартире, рядом с которой было обнаружено тело подростка, может быть причастен к убийству. Он скрылся с места происшествия", - сказал собеседник агентства.

Также он отметил, что с сыном судьи были и другие подростки, но скрылся только он. Сейчас подростки находятся рядом с домом, их опрашивают.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета сообщили ТАСС, что следователи возбудили уголовное дело по факту убийства подростка в жилом доме в Санкт-Петербурге.

7 марта в подъезде одного из домов по улице Ижорского батальона в Колпинском районе Санкт-Петербурга было обнаружено тело 14-летнего школьника с огнестрельным ранением головы. Сейчас ведется розыск подозреваемого в этом преступлении.