{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полиция задержала мужчину, ранившего человека в ходе дорожного конфликта в Зеленограде

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, который подозревается в нанесении ножевого ранения своему оппоненту в ходе дорожного конфликта в Зеленограде. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе московского ГУ МВД.

Вечером 6 марта, на проезжей части под пешеходным мостом через Московский проспект в 6-м микрорайоне Зеленограда во время ссоры один из водителей ударил другого ножом в живот, а затем скрылся. Пострадавшего госпитализировали. Нападавшего задержали на следующий день, 7 марта. 

Как отметили в главке, в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 111 УК РФ).

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Москве угнали автомобиль стоимостью около 7 млн рублей
Машину марки Lexus LX 570 похитил с парковки на Открытом шоссе неизвестный. Полиция возбудила уголовное дело
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС