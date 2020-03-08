Полиция задержала мужчину, ранившего человека в ходе дорожного конфликта в Зеленограде

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, который подозревается в нанесении ножевого ранения своему оппоненту в ходе дорожного конфликта в Зеленограде. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе московского ГУ МВД.

Вечером 6 марта, на проезжей части под пешеходным мостом через Московский проспект в 6-м микрорайоне Зеленограда во время ссоры один из водителей ударил другого ножом в живот, а затем скрылся. Пострадавшего госпитализировали. Нападавшего задержали на следующий день, 7 марта.

Как отметили в главке, в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 111 УК РФ).