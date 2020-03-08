В Москве угнали автомобиль стоимостью около 7 млн рублей

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Столичная полиция возбудила уголовное дело после кражи автомобиля стоимостью почти 7 млн рублей на востоке Москве. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Как отметили в главке, 6 марта в полицию поступило сообщение от безработного мужчины о краже машины. "Сотрудниками полиции установлено, что неизвестный с парковки у дома №9, строение 1, на Открытом шоссе украл принадлежащий заявителю автомобиль Lexus LX 570. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о краже в крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ)", - сказали в пресс-службе.

Сумма материального ущерба составила около 6,9 млн рублей.