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В Москве угнали автомобиль стоимостью около 7 млн рублей

Машину марки Lexus LX 570 похитил с парковки на Открытом шоссе неизвестный. Полиция возбудила уголовное дело

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Столичная полиция возбудила уголовное дело после кражи автомобиля стоимостью почти 7 млн рублей на востоке Москве. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Как отметили в главке, 6 марта в полицию поступило сообщение от безработного мужчины о краже машины. "Сотрудниками полиции установлено, что неизвестный с парковки у дома №9, строение 1, на Открытом шоссе украл принадлежащий заявителю автомобиль Lexus LX 570. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о краже в крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ)", - сказали в пресс-службе.

Сумма материального ущерба составила около 6,9 млн рублей.

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