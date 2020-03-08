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Число погибших при пожаре в жилом доме в Удмуртии увеличилось до трех

Количество пострадавших в результате ЧП возросло до девяти, сообщил источник в экстренных службах региона

ТАСС, 8 марта. Число жертв пожара в двухэтажном доме в Игринском районе Удмуртии увеличилось до трех человек, а количество пострадавших - до девяти. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

Ранее в воскресенье в пресс-службе МЧС России ТАСС сообщили, что в результате пожара погиб один ребенок, пострадали еще семь человек, включая троих детей.

"В результате пожара девять человек пострадали, трое погибли", - сказал собеседник агентства.

Пожар произошел утром в воскресенье в жилом двухэтажном доме в микрорайоне Западный поселка Игра Удмуртии. Выгорели восемь квартир в двух подъездах. Пожар был ликвидирован на площади 150 кв. м.

Теги
РоссияУдмуртия
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