Число погибших при пожаре в жилом доме в Удмуртии увеличилось до трех

ТАСС, 8 марта. Число жертв пожара в двухэтажном доме в Игринском районе Удмуртии увеличилось до трех человек, а количество пострадавших - до девяти. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

Ранее в воскресенье в пресс-службе МЧС России ТАСС сообщили, что в результате пожара погиб один ребенок, пострадали еще семь человек, включая троих детей.

"В результате пожара девять человек пострадали, трое погибли", - сказал собеседник агентства.

Пожар произошел утром в воскресенье в жилом двухэтажном доме в микрорайоне Западный поселка Игра Удмуртии. Выгорели восемь квартир в двух подъездах. Пожар был ликвидирован на площади 150 кв. м.