Выезд на встречную полосу водителя без прав стал причиной ДТП с шестью погибшими в Коми

СЫКТЫВКАР, 8 марта. /ТАСС/. Водитель машины Renault Megane, выехавший на встречную полосу и столкнувшийся с автомобилем Renault Duster в Сосногорском районе Республики Коми в субботу вечером, был лишен прав за пьяную езду. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в региональном управлении ГИБДД.

"7 марта в 21:48 мск водитель Renault Megane 1991 года рождения на 36 км трассы Сыктывкар - Ухта выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с машиной Renault Duster. В результате аварии шесть человек погибли на месте: водитель Renault Megane и три его пассажира 1991, 1992 и 1995 годов рождения, все они не были пристегнуты ремнями безопасности. Смертельные травмы также получили водитель Renault Duster 1983 года рождения и его пассажирка 1979 года рождения. Водитель Renault Megane в ноябре 2018 года был лишен прав за пьяную езду, срок должен был закончиться лишь в мае этого года", - сообщили ТАСС в региональном управлении ГИБДД.

Тяжелые травмы получили две девочки 2006 и 2012 годов рождения, они находились в Renault Duster и были пристегнуты. "Центр медицины катастроф доставил детей в Ухтинскую городскую больницу, в дальнейшем будет решаться вопрос об их госпитализации в Детскую республиканскую клиническую больницу. Обе девочки в состоянии комы, у них ушиб головного мозга, тупые травмы живота", - сообщили в УГИБДД.

В Минздраве республики ТАСС сообщили, что оба ребенка, пострадавшие в ДТП, ночью доставлены вертолетом из Нижнеодесской больницы №1 в Ухтинскую городскую больницу. "Оба ребенка находятся под наблюдением врачей, им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние детей оценивается как тяжелое", - сказал ТАСС представитель ведомства.