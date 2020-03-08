В центре Екатеринбурга автомобиль сбил пешехода, врезался в столб и загорелся

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 марта. /ТАСС/. Автомобиль Lexus под управлением 44-летнего мужчины сбил пешехода на пересечении улиц Куйбышева и Розы Люксембург в центре Екатеринбурга, сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД по городу.

"ДТП случилось в 05:22 (07:22 мск) в районе дома №54 на улице Розы Люксембург. По предварительной информации, водитель Lexus, двигаясь по улице Куйбышева со стороны улицы Белинского, при повороте налево на улицу Розы Люксембург сбил пешехода, который переходил дорогу. После этого водитель наехал на бордюрный камень, не справился с управлением и врезался в опору троллейбусных линий. От удара машина загорелась", - рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что женщина-пешеход 1980 года рождения погибла на месте, погибла также 40-летняя женщина - пассажир иномарки. Водителю машины помогли выбраться из автомобиля очевидцы происшествия, в тяжелом состоянии его доставили в больницу.