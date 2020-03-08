В ГУ МЧС по Удмуртии подтвердили гибель трех человек на пожаре в жилом доме

ИЖЕВСК, 8 марта. Главное управление МЧС по Удмуртии подтвердило, что число жертв пожара в двухэтажном доме в Игринском районе увеличилось до трех человек, а число пострадавших - до девяти. Такие данные ранее привел ТАСС источник в экстренных службах региона.

"В пожаре в поселке Игра погибли три человека, в том числе один ребенок. Девять человек пострадали", - сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике. Первоначально, в пресс-службе МЧС России ТАСС сообщили, что в результате пожара погиб один ребенок, пострадали еще семь человек, включая троих детей.

Всего из здания эвакуировали 20 человек. По уточненным данным, пожар был ликвидирован на площади 250 кв. м.

По словам главы администрации Игринского района Александра Чиркова, одну из эвакуированных женщин разместили в здании Игринского политехникума. "Условия с точки зрения быта и питания там созданы, пока только одну женщину туда разместили. Квартиры, которые находятся в соседнем [от очага пожара] подъезде, не пострадали, люди могут там жить. Сейчас там восстановят электропитание, которое было временно отключено", - сказал Чирков ТАСС.

В связи с гибелью людей на пожаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"), сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления СК РФ. По данным следствия, пожар произошел утром 8 марта в двухэтажном 12-квартирном жилом доме в Игринском районе. Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место через 10 минут. В огне погибли три человека, в том числе ребенок, еще девять пострадавших, среди них трое несовершеннолетних, находятся в медучреждении.