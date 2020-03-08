{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Три ребенка стали жертвами пожара в жилом доме в Ханты-Мансийском автономном округе

В результате происшествия также пострадала женщина 1972 года рождения, она находится в реанимации

ТАСС, 8 марта. Трое детей погибли при пожаре в жилом доме в городе Югорске (Ханты-Мансийский автономный округ), о трагедии на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил глава города Андрей Бородкин.

"Сегодня ночью в Югорске произошла трагедия. На пульт диспетчера экстренных служб поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице Строителей. Службы сработали оперативно, к огромному сожалению, погибли трое несовершеннолетних детей 11, 8 и 5 лет. Пострадавшая при пожаре женщина (1972 г. р.) находится в реанимации Югорской городской больницы, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении главы.

Бородкин добавил, что администрация города окажет помощь семье погибших, для этого создана специальная рабочая группа.

По данным департамента здравоохранения округа, госпитализированная женщина находится в тяжелом состоянии.

"Пациентка в тяжелом состоянии, готовится к транспортировке силами санитарной авиации в ожоговый центр Пыть-Яха. Вся медицинская помощь оказывается в полном объеме", - рассказали в департаменте.

В ГУ МЧС по региону уточнили, что пожар произошел в одноэтажном доме. Предварительная причина - нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. В СУ СК России по ХМАО рассказали, что в связи с гибелью детей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
Реклама на ТАСС
В Кемеровской области полицейские спасли пять человек при пожаре в жилом доме
Всего из горящего дома с их помощью эвакуировались 20 человек. Никто из жильцов в результате ЧП не пострадал
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС