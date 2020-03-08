Три ребенка стали жертвами пожара в жилом доме в Ханты-Мансийском автономном округе

ТАСС, 8 марта. Трое детей погибли при пожаре в жилом доме в городе Югорске (Ханты-Мансийский автономный округ), о трагедии на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил глава города Андрей Бородкин.

"Сегодня ночью в Югорске произошла трагедия. На пульт диспетчера экстренных служб поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице Строителей. Службы сработали оперативно, к огромному сожалению, погибли трое несовершеннолетних детей 11, 8 и 5 лет. Пострадавшая при пожаре женщина (1972 г. р.) находится в реанимации Югорской городской больницы, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении главы.

Бородкин добавил, что администрация города окажет помощь семье погибших, для этого создана специальная рабочая группа.

По данным департамента здравоохранения округа, госпитализированная женщина находится в тяжелом состоянии.

"Пациентка в тяжелом состоянии, готовится к транспортировке силами санитарной авиации в ожоговый центр Пыть-Яха. Вся медицинская помощь оказывается в полном объеме", - рассказали в департаменте.

В ГУ МЧС по региону уточнили, что пожар произошел в одноэтажном доме. Предварительная причина - нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. В СУ СК России по ХМАО рассказали, что в связи с гибелью детей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").