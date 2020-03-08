В Кемеровской области полицейские спасли пять человек при пожаре в жилом доме

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции спасли пять человек из огня на пожаре в поселке Новый Городок в Кемеровской области, всего из горящего жилого дома были эвакуированы 20 человек. Об этом журналистам сообщили в воскресенье в областном главке полиции со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

"При содействии сотрудников полиции из горящего здания было эвакуировано двадцать жильцов. Благодаря профессиональным и грамотным действиям полицейских никто из граждан не пострадал", - процитировали в главке слова Волк.

По ее данным, около часа ночи инспекторы ГИБДД Дамир Хайруллов и Александр Сидоров заметили огонь в окнах квартиры на втором этаже жилого дома на улице Тухачевского. На балкон на третьем этаже выбежала женщина и стала звать на помощь: лестничная клетка была сильно задымлена, и мать с маленькими дочками не могла выбраться из квартиры. Полицейские немедленно сообщили о возгорании в дежурную часть и поспешили на помощь жильцам.

Полицейские помогли выйти женщине и вынесли на руках девочек из горящего здания. Затем они спасли еще одну женщину и ее шестилетнего сына, находившихся в соседней квартире.