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Режим ЧС ввели в Игринском районе Удмуртии, где в результате пожара погибли три человека

В связи с происшествием также заработала горячая линия, куда можно обратиться по всем возникшим вопросам

ИЖЕВСК, 8 марта. /ТАСС/. Режим ЧС ввели на территории Игринского района в Удмуртии, где произошел пожар в многоквартирном доме, в результате которого погибло три человека, еще девять пострадали. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе главы и правительства региона.

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"В Игринском районе введен режим ЧС, открыта горячая линия, по всем возникшим вопросам можно обращаться по телефону 8-34134-4-21-35", - сообщили в пресс-службе.

В воскресенье утром в многоквартирном доме в поселке Игра в Удмуртии произошел пожар на площади 250 кв. м, в результате которого погибли три человека, девять пострадали. По информации регионального управления МЧС, два человека находятся в тяжелом состоянии. Всего из здания было эвакуировано 20 человек, одного разместили в пункте временного размещения в местном образовательном учреждении.

В связи с гибелью людей на пожаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"), сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления СК РФ.

Теги
РоссияУдмуртия
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