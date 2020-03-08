{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ДТП с автобусом в Петербурге пострадали четыре человека

Среди пострадавших семилетний ребенок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 марта. /ТАСС/. ДТП с участием двух легковых автомобилей и автобуса, который ехал без пассажиров, произошло в воскресенье в Петербурге, в результате аварии пострадали четыре человека, включая семилетнего ребенка. Об этом говорится в релизе, распространенном пресс-службой УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"По предварительной информации, в Красногвардейском районе Петербурга на улице Энергетиков, 42, в 09:40 мск произошло столкновение трех транспортных средств: маршрутного автобуса ПАЗ, следовавшего пустым по маршруту №369 под управлением мужчины 1972 года рождения, автомобиля Mitsubishi Lancer под управлением мужчины 1955 года рождения и машины Hyundai Solaris под управлением мужчины 1994 года рождения. В результате ДТП пострадали водитель Hyundai, водитель Mitsubishi и два его пассажира, один из которых ребенок семи лет", - говорится в сообщении.

Все пострадавшие получили травмы средней степени тяжести.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Режим ЧС ввели в Игринском районе Удмуртии, где в результате пожара погибли три человека
В связи с происшествием также заработала горячая линия, куда можно обратиться по всем возникшим вопросам
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС