В ДТП с автобусом в Петербурге пострадали четыре человека

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 марта. /ТАСС/. ДТП с участием двух легковых автомобилей и автобуса, который ехал без пассажиров, произошло в воскресенье в Петербурге, в результате аварии пострадали четыре человека, включая семилетнего ребенка. Об этом говорится в релизе, распространенном пресс-службой УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"По предварительной информации, в Красногвардейском районе Петербурга на улице Энергетиков, 42, в 09:40 мск произошло столкновение трех транспортных средств: маршрутного автобуса ПАЗ, следовавшего пустым по маршруту №369 под управлением мужчины 1972 года рождения, автомобиля Mitsubishi Lancer под управлением мужчины 1955 года рождения и машины Hyundai Solaris под управлением мужчины 1994 года рождения. В результате ДТП пострадали водитель Hyundai, водитель Mitsubishi и два его пассажира, один из которых ребенок семи лет", - говорится в сообщении.

Все пострадавшие получили травмы средней степени тяжести.