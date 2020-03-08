В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве школьника сына судьи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 марта. /ТАСС/. Сына судьи, подозреваемого в убийстве своего 14-летнего друга, задержали в Санкт-Петербурге, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Он задержан в Пушкинском районе", - сказал собеседник агентства.

Центральный аппарат СК взял на контроль расследование убийства подростка.

"Председатель СК России поручил следователям всесторонне изучить обстоятельства произошедшего, выяснить, в каких условиях в квартире хранилось оружие и каким образом несовершеннолетний получил к нему доступ. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК России", - сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Подозреваемого подростка в ближайшее время допросят. Следствие будет ходатайствовать о том, чтобы суд отправил его под домашний арест.

Следователи продолжают допрашивать свидетелей и очевидцев, назначены необходимые экспертизы, устанавливается мотив убийства. "Орудие преступления, изъятое на месте происшествия, направлено на экспертизу", - добавили в СК.

7 марта в подъезде одного из домов на улице Ижорского Батальона в Санкт-Петербурге обнаружили тело 14-летнего школьника с огнестрельным ранением головы. По данным СК, в квартире находились несколько подростков, сын хозяина жилого помещения выстрелил из ружья в своего знакомого и перенес его тело на лестничную площадку.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что к убийству может быть причастен сын судьи.

В новость внесены изменения (12:43 мск) - добавлен комментарий пресс-службы Следственного комитета РФ.